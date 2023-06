Campeão do Grand Slam em Brasília, André Baran confirma presença no torneio internacional de Beach Tennis em Itumbiara (GO)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 10:44 Compartilhe

Está chegando a hora do início do Marina Rio Club Open , torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil e primeira competição internacional de Beach Tennis da história do estado de Goiás, que acontece em Itumbiara.

O torneio será realizado entre os dias 27 de junho e 2 de julho com sede no Marina Rio Club, terá a organização da Dizplay Eventos e conta com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.

Enquanto os preparativos para a quadra central já começaram, outros três grandes nomes confirmaram presença. O catarinense André Baran, que jogou ao lado de Gustavo Kuerten na Costa do Sauípe (BA) na despedida dele das quadras em 2008, vem embalado após a conquista no último sábado do Sand Series de Brasília, um dos Grand Slams do Beach Tennis. O número cinco do mundo e melhor beachtenista brasileiro formará parceria pela terceira vez na carreira com o espanhol Antomi Ramos, que até semana passada era o líder do ranking e nesta segunda-feira caiu para o terceiro lugar.

“Já dividi as quadras com o Antomi duas vezes, com certeza vai ser muito legal, boa energia! Fico feliz de ver o Beach Tennis crescendo em todo o Brasil e não poderíamos deixar de prestigiar esse evento tão próximo de nós. Contamos com a energia e torcida de Itumbiara e região”, disse Baran que em 2021 foi campeão de um torneio em Porto Alegre com Ramos e em 2019 jogou outro com ele na África do Sul. Os dois estiveram juntos disputando uma exibição do torneio Amazônia Open, em Tucuruí (PA) no começo do mês: “Jogar com o Baran é muito bom, gostamos de jogar juntos e gosto de voltar a jogar no lado esquerdo da quadra. Foi bem legal a experiência no Pará, fomos bem, claro que é uma exibição, diferente de um torneio, mas fomos bem. Estou empolgado para esse torneio novo em Itumbiara”, disse Ramos.

Outro nome forte confirmado é a do italiano Mattia Spoto que assumiu a vice-liderança do ranking esta semana. Ex-líder do ranking, ele formará dupla com o sétimo do mundo, o também italiano Doriano Beccaccioli.

Quadra central começa a ser construída em Itumbiara / Crédito: Divulgação

No masculino, o Marina Rio Club Open contará com sete jogadores do top 10. No feminino serão mais quatro jogadoras no grupo das dez melhores.

Luca Cramarossa, ex-número 1 do mundo e lenda do Beach Tennis, anunciou sua desistência da competição. O atleta está com febre há vários dias e impossibilitado de atuar. O francês Theo Irigaray anunciará um novo parceiro nos próximos dias.

O evento terá a presença de atletas de 12 países: Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

Seguem abertas as vendas de ingressos para o camarote. O primeiro lote de ingressos foi aberto com desconto e o camarote dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários. Segundo Ricardo Aloise, diretor do evento, a expectativa de público é alta: “Em menos de três dias, já são mais de 1200 ingressos retirados na plataforma Sympla e restam poucas vagas de acesso ao camarote. Esperamos um grande público em todos os dias do torneio e tenho que será um marco para a cidade”, disse.

O evento terá a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade que será para 300 torcedores.

