Campeão da Sul-Americana e vencedor da Europa League se enfrentarão em novo torneio; confira

Nesta sexta-feira (7), a Uefa e a Conmebol anunciaram a criação de um novo torneio intercontinental. Segundo as entidades, o campeão da Copa Sul-Americana passará a enfrentar o vencedor da Europa League, em uma competição nomeada como ‘Desafio de Clubes’.

A primeira edição do Desafio de Clubes já vai acontecer neste mês, no dia 19, com o Independiente Del Valle, vencedor da Sul-Americana, enfrentando o Sevilla, campeão da Europa League. O confronto será realizado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, casa da equipe espanhola.

O jogo será uma partida única e, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão do título será feita na disputa de pênaltis.