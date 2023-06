Campeã do ISA Games, Tati Weston-Webb visita a sede do COB

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 14:19 Compartilhe

A atual número 5 do ranking mundial, Tati Weston-Webb, visitou a sede do COB nesta segunda-feira (19). A surfista que ganhou o ISA Games e garantiu a sua vaga para Paris 2024, visitou o novo escritório da organização para agradecer o suporte dado pelos colaboradores aos esportistas brasileiros.

– Eu queria realmente agradecer de coração a todas as pessoas que estão por trás de tudo, nos bastidores, isso é muito importante para mim. São eles que fazem as coisas acontecerem para nós atletas. Temos todos os recursos que precisamos e que vão ajudar a gente graças ao trabalho deles – disse a brasileira.

Além do contato com os funcionários da área administrativa, a surfista passou por exames no Laboratório Olímpico. Os testes foram avaliações médicas e fisiológicas visando o restante da temporada.

– É muito legal ter esse apoio. Como atleta, não tem um sentimento melhor do que ter um time em volta de você, tentando te ajudar a evoluir, a melhorar as coisas para você. Estou me sentindo ótima, mas tenho coisas a evoluir. Sou super grata por ter toda essa estrutura aqui – expressou Weston-Webb a sua gratidão pela equipe.

Tati se prepara para a próxima etapa da WSL que acontecerá neste final de semana em Saquarema, no Rio de Janeiro. A atleta entra no mar para quebrar um tabu do surfe brasileiro desde 1999, desde Andrea Lopes, uma brasileira não ganha esta etapa. Sobre a prova, a surfista se mostrou ansiosa, agradeceu o apoio da torcida e complementou:

– Somos muito sortudos de ter esse calor, essa paixão em volta da gente. Meu objetivo nesse evento em Saquarema é ir super bem para me manter no top-5 até o final da temporada e seguir na briga pelo título mundial – declarou Tati animada.

