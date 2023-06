Câmara de BH aprova projeto para acelerar a liberação da Arena MRV, estádio do Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 14:43 Compartilhe

Os vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovaram, na manhã desta quarta-feira, em primeiro turno, o Projeto de Lei (PL) 606/2023, que visa flexibilizar a entrega das obras de contrapartida da Arena MRV, estádio do Atlético-MG. Agora, o texto segue para votação em segundo turno, que deve acontecer na próxima sexta-feira, 30 de junho, e, se aprovado, o Galo terá um prazo maior (um a três anos) para concluir as exigências da Prefeitura Municipal.

Em primeiro turno, o projeto foi aprovado com 36 votos favoráveis e apenas dois contrários: dos vereadores Miltinho CGE (PDT) e Fernanda Pereira Altoé (Novo). Autor do texto, o vereador César Gordin (Solidariedade) celebrou a aprovação em primeiro turno e ressaltou que as obras de contrapartida serão pagas, mas em um prazo maior.

– Acho que está todo mundo com vontade de liberar a arena. As contrapartidas serão pagas, a gente não vai tirá-las. A intenção não é chegar e empurrar um espaço sem condições de uso. As obras viárias já estão acabando. Não tem por que ser contra o projeto – disse.

EMPECILHO?

No entanto, uma emenda proposta pelo líder da prefeitura de Belo Horizonte, vereador Bruno Miranda (PDT), foi incluída no texto pedindo mais prazo para a análise do projeto. O presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), criticou a medida e alfinetou a gestão do ex-prefeito municipal e ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil (PSD). A inclusão, ou não da emenda será discutida na próxima sexta-feira.

– Prefeito que discursa na Arena MRV do Galo se dizendo atleticano, mas se encontra com o ex-prefeito Alexandre Kalil para boicotar a Arena do Galo. Aqui, não. Nós vamos votar sim pela Arena do Galo. Essa Arena já deveria estar de pé se não fosse o governo Kalil – afirmou Gabriel, que votou a favor do PL 606/2023.

