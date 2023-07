Calleri inicia tratamento no Reffis e São Paulo ganha novo desfalque por contusão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 19:19 Compartilhe

Menos de 24 horas de perder para o Corinthians no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (26) no CT da Barra Funda, já de olho no confronto ante o Bahia, às 11h (de Brasília) de domingo (30), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa do dia ficou por conta de Calleri.

Substituído aos 24 minutos de jogo em Itaquera, o atacante seguiu no Reffis com dores no posterior da coxa direita e, segundo o clube, seguirá em avaliação diária para acompanhar a evolução da recuperação.

Fora isso, o técnico Dorival Júnior ganhou uma notícia ruim. O lateral-esquerdo Patryck sofreu um entorse no tornozelo direito durante treino desta semana e teve diagnosticada lesão ligamentar e de sindesmose. O jogador também já iniciou o processo de recuperação.

Já o meia Nestor, que sofreu um trauma no joelho direito durante a partida ante o rival alvinegro, treinou normalmente com o grupo.

Nesta quarta, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT.

O restante do grupo foi para o gramado e iniciou o treino com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos.

Em seguida, houve um exercício de enfrentamentos em situações de dois contra dois e um trabalho de 10 contra 10 em espaço reduzido.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

30/7 (domingo) – Bahia – 11h* – Morumbi – Brasileirão

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas -0 Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30 – Maracanã – Brasileirão

*horários de Brasília (DF)