Calleri culpa início do jogo por derrota do São Paulo para o Cruzeiro: ‘Fizemos bons 80 minutos’

O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro na noite deste sábado (24), com gol contra anotado pelo lateral Rafinha logo aos 3 minutos do primeiro tempo. No entanto, segundo o centroavante Calleri, a equipe foi bem na maior parte do confronto.

De acordo com o argentino, o maior problema ocorreu durante os primeiros 10 minutos da partida — válida pela 12ª rodada do Brasileirão — em que o time treinado por Dorival Júnior “não se encontrou”.

– Acho que fizemos bons 80 minutos. Os primeiros 10 não nos encontramos. Jogamos bem, mas vamos com as mãos vazias. É trabalhar e tentar fazer o gol quando tem chance – afirmou o camisa 9, na saída do gramado.

Calleri também lamentou o fato do São Paulo não ter conquistado ao menos um ponto diante da Raposa. O time perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e de se aproximar dos líderes após a derrota.

– Fizemos um bom jogo, mas não levamos ponto. Temos que trabalhar mais e melhor – concluiu.

Agora, o próximo compromisso do Tricolor é diante do Tigre (ARG), às 21h30 desta terça-feira (27), pela fase de grupos da Sul-Americana. O São Paulo já está classificado para o mata-mata do torneio, com a primeira posição praticamente garantida.