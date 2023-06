Calendário da La Liga de 2023-24 é anunciado: veja datas do El Clásico

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 9:54 Compartilhe

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, na manhã desta quinta-feira, o calendário do Campeonato Espanhol de 2023-24. O Barcelona entra como atual campeão após a conquista do 27º título de sua história na última temporada, sob o comando de Xavi Hernández. Nas duas temporadas anteriores, Real Madrid e Atlético de Madrid venceram um troféu cada e o trio ocupa as três primeiras posições do torneio desde a temporada 2012-13.

O El Clásico, disputado entre Real e Barça, acontecerá primeiro no Estádio Olímpico de Montjuic, casa dos catalães durante as reformas do Camp Nou, no dia 29 de outubro. A volta, no Bernabéu, está marcada para o dia 21 de abril de 224, na rodada 32. O primeiro dérbi será entre os dois times da capital, na rodada 6, no Cívitas Metropolitano, casa do Atleti.

O calendário também apresentou uma novidade em relação às últimas temporadas. Não há rodada prevista para a véspera de Ano Novo, o que se tornou comum no futebol espanhol nos anos recentes. A paralisação se dará entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro. Outras paradas serão realizadas devido a compromissos da seleção da Espanha: 4-12 de setembro, 9-17 de outubro, 13-21 de novembro e 18-26 de março.

Além disso, há apenas quatro rodadas marcadas para datas de meio de semana: 7ª, 18ª, 19ª e 36ª. O dia 31 de janeiro está reservado também para possíveis jogos adiados da 20ª rodada, que coincidirá com compromissos de Real, Barça, Atleti e Osasuna na Supercopa da Espanha. Confira abaixo os jogos da primeira e da última rodadas do campeonato:

+ Jornal crava sucessor de Ancelotti no Real Madrid a partir de 2024

1ª rodada (13/08/2023)

– Almería x Rayo Vallecano

– Athletic Bilbao x Real Madrid

– Atlético de Madrid x Granada

– Celta de Vigo x Osasuna

– Sevilla x Valencia

– Las Palmas x Mallorca

– Getafe x Barcelona

– Villarreal x Real Betis

– Real Sociedad x Girona

– Cádiz x Alavés

+ Destaque do Manchester City se aproxima de mudança para o Barcelona, afirma jornal

38ª rodada (26/05/2024)

– Almería x Cádiz

– Celta de Vigo x Valencia

– Getafe x Mallorca

– Girona x Granada

– Osasuna x Villarreal

– Rayo Vallecano x Athletic Bilbao

– Real Sociedad x Atlético de Madrid

– Sevilla x Barcelona

– Real Madrid x Real Betis

– Las Palmas x Alavés

Os jogos da segunda divisão ainda não foram definidos. Apesar de Granada, Las Palmas e Alavés já terem se garantido na primeira divisão, substituindo os rebaixados Real Valladolid, Espanyol e Elche, ainda restam duas vagas de acesso a serem preenchidas. Racing Ferrol e Amorebieta já estão garantidos na LaLiga Smartbank. No próximo domingo (25), dois jogos definirão a subida para a segundona: Eldense x Real Madrid Castilla e Alcorcón x Castellón. Na ida, os dois jogos terminaram empatados (1 a 1 e 0 a 0, respectivamente).

E MAIS: