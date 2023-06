Caiu! Odair Hellmann não é mais técnico do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 14:59 Compartilhe

Odair Hellmann não conseguiu resistir no cargo de técnico do Santos após embalar 9 jogos sem vencer. Em noite repleta de confusões e confrontos, a derrota para o Corinthians no clássico foi ‘a última pá de cal’ para sacramentar a saída do treinador.

O técnico assinou sua rescisão contratual em comum acordo com o clube nesta quinta-feira (22). Além da saída do treinador, os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias também deixam o Peixe.

Apesar de ser o comandante mais longevo da gestão do presidente Andres Rueda, Odair não possui números tão encantadores. São 34 jogos disputados, 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.

O agora ex-treinador do Peixe encerrou o ciclo no clube com 44,11% de aproveitamento. Fernando Diniz e Fábio Carille possuem juntos o melhor aproveitamento entre os técnicos contratados por Rueda.

Na atual temporada, Odair não conseguiu levar o Santos até o mata-mata do Paulistão, parou nas oitavas da Copa do Brasil para o Bahia, não passou da fase de grupos da Sul-Americana e, no Brasileirão, deixou o Peixe na 13ª posição.

Agora, resta para o Peixe entrar na corrida contra o tempo para procurar um novo técnico que assuma o clube e mude a perspectiva atual desta série de resultados negativos.

