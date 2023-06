Cadê o Adson? ‘Sumido’ com Luxemburgo, meia deve ganhar chance no Corinthians na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:12 Compartilhe

Adson começou a temporada como pilar do esquema tático de Fernando Lázaro e artilheiro da equipe durante a fase de grupos do Paulistão, mas viu seu status mudar com Vanderlei Luxemburgo, que vem priorizando outros atletas da base do Timão.

Mesmo assim, o meia-atacante completou 100 jogos com a camisa do Corinthians ao entrar em campo durante a vitória sobre o Santos, na vaga de Guilherme Biro. Tanto Biro quanto Ruan Oliveira são as Crias do Terrão prestigiadas por Luxa e que vem ganhando o espaço de Adson no time titular.

O camisa 28 não entrou diante do Athletico-PR e disputou apenas 112 minutos nos últimos quatro jogos do Alvinegro. O Lance! apurou que o atleta vem treinando normalmente e não apresenta nenhum tipo de problema físico, e o “sumiço” do jovem está relacionado apenas a uma opção técnica de Vanderlei Luxemburgo.

Contudo, a partida desta quarta-feira (28), diante do Liverpool-URU, pode ser a oportunidade para Adson provar seu valor ao treinador corintiano, já que Luxemburgo indicou que não colocará os titulares do Corinthians em campo na Libertadores, priorizando o Brasileirão. Um empate garante o Timão no playoff da Sul-Americana.

A última vez que Adson foi titular com Luxemburgo foi na derrota por 2 a 0 diante do América-MG, no dia 3 de junho.