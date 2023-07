Buscas por Bia Haddad no Google superam a de jogadores como Vinicius Jr.

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 10:20 Compartilhe

Em levantamento feito pelo Google Trends e enviado ao Tênis News, a ferramenta de busca constatou um crescimento do interesse pelo tênis na busca dos internautas brasileiros.

O destaque foi de Beatriz Haddad Maia que nos últimos 30 dias teve até mais procura do que jogadores de futebol como Vinicius Junior, Arrascaeta, Pedro, Mbappe, Vitor Roque e Tiquinho Soares. Nesses 30 dias Bia Haddad fez semifinal de Roland Garros e oitavas em Wimbledon, quebrando barreiras no tênis feminino nacional.

A ferramenta de busca na internet constatou um aumento de quase o triplo do interesse dos brasileiros para acompanhar o torneio de Wimbledon. A alta é de +190% na comparação dos últimos cinco anos com o período anterior.

A semana com maior interesse de buscas por Bia Haddad foi de 4 até 10 de junho na disputa de Roland Garros. Na comparação dos últimos 12 meses com o período anterior, as buscas por Bia Haddad triplicaram (+210%) no Brasil.