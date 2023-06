Bulls fecha extensão contratual com Nikola Vucevic

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:29 Compartilhe

O Chicago Bulls fechou uma extensão contratual com Nikola Vucevic. A notícia foi divulgada pela franquia nesta quarta-feira (28). De acordo com o insider Shams Charania, o acordo é válido por três temporadas. Dessa forma, o pivô de 32 anos vai receber US$60 milhões em salários até 2026.

“Durante seu tempo em Chicago, Nikola provou que é um jogador especial dentro e fora da quadra. Afinal, ele produziu em um nível de elite desde que o adquirimos. Além disso, Nikola é um profissional consumado e um tremendo companheiro de equipe. Enfim, estamos entusiasmados por ele continuar a fazer parte da nossa jornada”, afirmou Arturas Karnisovas, vice-presidente de operações de basquete da franquia.

A extensão contratual impedirá que Nikola Vucevic teste o mercado como agente livre irrestrito. Ou seja, ele poderia assinar com qualquer time. O detalhe é que o jogador era elegível a uma extensão até o dia 30 de junho (sexta-feira).

Segundo o analista Bobby Marks, também da ESPN, o Bulls, agora, está US$27 milhões abaixo da luxury tax. Desse modo, a equipe terá à sua disposição a Mid-Level inteira, no valor de US$12,4 milhões, para se reforçar.

Vale lembrar que o teto salarial será de US$136 milhões em 2023/24. Já a multa paga quando os times excedem de forma significativa o teto começará a ser cobrada de quem gastar acima de US$165 milhões.

Nesta offseason, os armadores Ayo Dosunmu e Coby White são agentes livres restritos. Ou seja, o time de Chicago poderá cobrir as ofertas que eles vierem a receber. Em contrapartida, o veterano Patrick Beverley será irrestrito.

Portanto, o acordo pela extensão é um sinal definitivo do apreço que Nikola Vucevic tem pelo Bulls. O pivô chegou ao time no início de 2021 e, desde então, só tem elogios a Chicago. Como resultado, ele nunca cogitou deixar o time como agente livre. Sempre falou, na verdade, no desejo de seguir na equipe.

“Estou animado por continuar minha jornada no Bulls. Desde que cheguei a Chicago, todos na franquia têm sido incrivelmente receptivos à minha família e a mim. Então, estou mais motivado do que nunca para alcançar nossos objetivos como equipe”, disse o atleta montenegrino.

Disponibilidade

A torcida do Bulls pode ter várias restrições a Vucevic. Ele não teve um bom início de passagem pela equipe, mas, depois, estabilizou-se. O time, porém, não conseguiu grandes resultados desde a sua chegada. Mas não se pode reclamar da sua disponibilidade. Afinal, ele foi um dos menos de dez atletas a disputar os 82 jogos da última temporada.

“Eu não sou um fã de ficar fora de partidas, mesmo que haja razão para precaução. Durante a carreira, vi vários jogadores no dia-a-dia e tentei aprender. Peguei umas técnicas e, assim, entendi o que funcionava para você. Além disso, com o passar do tempo, você entende o seu corpo melhor”, contou o pivô, em entrevista ao jornal Chicago Tribune.

Em 2022/23, Vucevic obteve médias de 17,6 pontos, 11 rebotes e 3,2 assistências. Além disso, converteu 52% dos arremessos de quadra.