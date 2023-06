Bublik frustra Zverev e faz, em Halle, maior final da carreira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 14:52 Compartilhe

O cazaque Alexander Bublik, 48º do mundo, chegou a maior final de sua carreira, após fustrar o favorito local na grama do ATP 500 de Halle (Alemanha), Alexander Zverev, 22º. Bublik aguarda por definição de rival no duelo ente Bautista Agut e Rublev.

Firme com seu saque, Bublik precisou de 1h28 para fechar o placar em 6/3 7/5 tendo disparado 14 aces conta 9 do alemão, que cometeu duas duplas-faltas conta sete do cazaque, que cometeu 11 erros não-forçados a cinco de Zverev, que disparou 17 bolas vencedoras a 35 de Bublik, que perdeu em todo o jogo apenas 2 pontos com seu primeiro serviço em um aproveitamento de 94/% contra 74% do alemão.

Bublik entrou com seu típico jogo de grama, encurtando as trocas de bolas e angulando bem seu saque, foi pouco ameaçado pelas devoluções do alemão, que por sua vez via seu saque retornar rápido no primeiro set, assim sofreu a quebra no único breakpoint da parcial, no 4º game, viu Bublik abrir 4/1 e administrar.

No segundo set, o saque do alemão entrou melhor, deu mais trabalho para Bublik que teve dois beakpoints no 7º game, após salvar o único conta si em toda a partida no game anterior, manteve sua tática e quebrou de zero no 11º game.

Duas vezes vice-campeão no ATP 250 de Newport (2019 e 2022), Bublik busca seu primeiro título na grama diante do vencedor do duelo entre o espanhol Roberto Bautista Agut e russo Andrey Rublev.

Em sua oitava final da carreira, Bublik joga pela primeira vez uma final em ATP 500 e buscará seu segundo título nesse nível.