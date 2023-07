BT Camp Juvenil é sucesso na Arena Deco Beach, em Indaiatuba (SP)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 16:44 Compartilhe

Terminou com sucesso o BT Camp Juvenil, com patrocínios da Vitafor e da Mormaii, que aposta no esporte, que reuniu 40 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos de todo o Brasil na Arena Deco Beach na cidade de Indaiatuba (SP), propriedade de Deco, ex-jogador de futebol do Corinthians, Barcelona e Porto.

Durante os três dias, os meninos e meninas fizeram uma verdadeira imersão com o comando do técnico Juca Russo, ex-capitão da Seleção Brasileira Juvenil. Os jovens atletas tiveram contato em treinamentos com alguns atletas profissionais e também puderam realizar treinamentos de condicionamento físico e mental, com acompanhamento de fisioterapeuta e nutricionista com parcerias com a 4Perform, que realizou todas as avaliações físicas dos atletas e a Deco Health, que cuidou da prevenção e dos exercícios físicos.

“O objetivo do Camp foi promover uma experiência ímpar e que conduza os jovens ao real entendimento e aprimoramento de suas competências para melhor enfrentar os desafios impostos em sua trajetória de atleta rumo ao topo. Tivemos a participação de 40 juvenis envolvidos no cenário competitivo nacional. Alguns deles já representaram a Seleção Brasileira juvenil nas edições de 2018 e 2021 do Pan-Americano”, disse Juca Russo.

“A estrutura da Deco Beach é de primeiríssima qualidade. Com uma equipe de profissionais dedicados que cuidaram de todos os detalhes: alimentação, alojamento, segurança, fisioterapia, psicologia do esporte, treinos específicos, avaliação física e de desempenho esportivo. Tudo isso conectado em parceria com as grandes marcas, só nos trás a certeza que estamos contribuindo para que o Beach Tennis atinja os patamares de profissionalismo que merece”, destacou o técnico da Juca BT que é pai e treinador de seus três filhos, Gustavo Russo, 18º do mundo e de 21 anos, Hugo Russo, 20º do mundo e 28 anos, e Augusto Russo, 67º do mundo e de 19 anos.

“Alcançamos as metas. A energia foi sensacional, jovens felizes trilhando pelas areias com alegria, comprometimento, respeito e muita vontade de aprender. Pessoalmente, foi um sonho realizado poder contribuir com isso. Muito grato a todos que trouxeram à realidade um Camp com este propósito”.

A próxima edição do BT Camp já está confirmada entre os dias 16 até 19 de janeiro de janeiro de 2024 . As inscrições estarão abertas em breve.

Muitos dos atletas que puderam participar do BT Camp já obtiveram resultados satisfatórios fazendo finais e conquistando títulos na etapa de Valinhos (SP) do circuito mundial e nacional juvenil realizado neste último final de semana.

Alguns destaques foram Maria Gilli e Giovanna Batista, a Gi Boro, onde foram penta campeãs na categoria sub 14 feminina, superando na final Carolinna Silva e Cacá Martinez por 4/2 3/4 10/4. A dupla segue invicta na temporada! Ainda no Sub 14 na Dupla Mista, Gi Boro e Giovanni Nomelini foram campeões na final totalmente de atletas BSA, contra Maria Gilli e Enzo Dores. No Sub 16 masculino, Mateus Yokozawa e Caio Gazoli foram vice-campeões. Ao passo que no Sub 12, Isabela Scachetti e Bruna Gusi foram vice-campeãs de duplas. Outro destaque foi Bia Sornas que foi vice-campeã de simples e mais 2 títulos conquistados em duplas!

Marcus Máximo, diretor da BSA, empresa que faz a gestão de carreira esportiva de muitos destes atletas juvenis destacou: “Para nós da BSA tem sido dias incríveis, primeiro por poder acompanhar no BT Camp uma base muito forte de atletas, com muita técnica já envolvida apesar da pouca idade de alguns, mas acima de tudo muito comprometimento em subir os patamares de competitividade deste esporte, mas tudo isso com muita leveza que só mesmo as crianças nos trazem. Depois do BT Camp pudemos ver muitos dos nossos atletas conquistando grandes feitos e resultados nesta etapa do Circuito Juvenil de Valinhos, e esta vontade destes juvenis que nos movem diariamente para que consigamos obter as melhores condições para que eles possam fazer a melhor entrega possível na areia, mas sobretudo com alegria e sorriso no rosto em praticar este esporte que vem conquistando cada vez mais adeptos Brasil afora”.

Nesta terça-feira já começa uma nova etapa do circuito Juvenil em Campinas (SP) na busca de novos títulos e posicionamento de destaque no Ranking Nacional.