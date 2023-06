Bruno Méndez ainda não renova com o Corinthians, que tem trunfo para convencê-lo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 10:47 Compartilhe

A novela envolvendo a renovação de Bruno Méndez com o Corinthians está longe de acabar, mas o Timão possui um trunfo para convencer o zagueiro de 23 anos a ficar no clube.

Uma das prioridades de Méndez é se consolidar na seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2026, e a diretoria alvinegra acredita que o defensor tenha maiores chances de cumprir seu objetivo caso fique no clube.

O Internacional é um dos interessados no zagueiro que possui vínculo com o Timão até o final do ano e pode assinar um pré-contrato em julho. Porém, no ano em que passou emprestado ao Inter, Méndez não foi chamado para defender a Celeste. Neste primeiro semestre de 2023, ele foi convocado por Marcelo Bielsa e participou dos minutos finais na vitória sobre Nicarágua, atuando como lateral-direito.

Internamente, o Corinthians acredita ter feito uma proposta financeiramente competitiva para Bruno Méndez, mas o único temor da diretoria alvinegra é a vontade do atleta em jogar no continente europeu. Até o momento, nenhuma equipe da Europa mostrou interesse no uruguaio.

Independente da renovação com o uruguaio, o Corinthians quer reforçar o sistema defensivo com mais um zagueiro, pois entende estar “no limite” na posição. A diretoria tentou Lucas Veríssimo, mas os valores pedidos pelo Benfica e o histórico de lesões do atleta ex-Santos fizeram o Timão desistir do negócio.

