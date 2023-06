Bruno Melo acumula bons números em passagem no Goiás

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:59 Compartilhe

Bruno Melo foi procurado pelo Goiás, no início da temporada, para reforçar o elenco do Esmeraldino. E o hoje zagueiro de 30 anos, porém lateral-esquerdo de origem, vem acumulando bons números em sua passagem por empréstimo do Fortaleza apesar da campanha ruim da equipe no Campeonato Brasileiro.

Titular absoluto, o zagueiro disputou nove partidas no Brasileirão, atuando durante os noventa minutos em todos os compromissos. Ao lado de Lucas Halter, o defensor forma a dupla de zaga integralmente por empréstimo, já que Lucas também está cedido ao clube por parte do Athletico-PR.

A alta minutagem é resultado dos bons números individuais do defensor que se destaca pela participação na saída de bola da equipe, tendo 32 passes no setor defensivo por jogo e com uma precisão de 95%. Bruno é um dos pilares do Alviverde na hora de iniciar suas jogadas, sendo uma das opções do goleiro Tadeu para armar o time.

Entretanto, quando pressionado, a equipe aposta na velocidade de seu ataque e, com isso, Bruno também utiliza de lançamentos e bolas longas. Com 54% de precisão nas jogadas com bola esticada, o zagueiro costuma efetuar quatro tentativas corretas por jogo. Por outro lado, nos lançamentos, são dois corretos por jogo.

Com a experiência conquistada durante a carreira, o zagueiro também se destaca pelo bom posicionamento em campo, conseguindo assim antecipar jogadas do oponente. Em média, são três cortes do defensor por jogo. Além disso, o bom posicionamento evita com que Bruno precise cometer faltas, tendo em média menos de uma falta por jogo no Campeonato Brasileiro.

A próxima oportunidade que as boas estatísticas de Bruno Melo serão colocadas à prova ocorrerá na próxima quinta-feira (22). Jogando fora de casa, o clube do Centro-Oeste visita o Vasco, às 20h (de Brasília), pela rodada 11 do Brasileirão. O duelo em questão coloca, frente a frente, dois times que brigam para sair da zona de rebaixamento, já que o Goiás está em 17° lugar, com oito pontos, enquanto a representação carioca está duas posições abaixo, tendo seis unidades conquistadas.

