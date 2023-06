Bruno Henrique supera Zico no ranking dos maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:21 Compartilhe

O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores 2023. Após um início ruim na competição, o Rubro-Negro se recuperou e confirmou a vaga goleando o Aucas, do Equador, por 4 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira. Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Victor Hugo marcaram os gols cariocas.

Bruno Henrique, inclusive, atingiu mais uma marca expressiva pela equipe da Gávea. Esse foi o 17º tento do atacante pelo Flamengo em cinco edições da competição sul-americana. O camisa 27 se isolou como o terceiro maior artilheiro do clube na história da disputa, deixando para trás ninguém menos do que Zico, que estufou as redes 16 vezes. O Galinho, porém, entrou em campo menos vezes: 21×38.

Esse foi o segundo gol de Bruno Henrique após a lesão que o tirou dos gramados por quase dez meses. O primeiro havia sido anotado contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º – Gabigol – 30 gols em 47 jogos

2º – Pedro – 19 gols em 34 jogos

3º – Bruno Henrique – 17 gols em 38 jogos

4º – Zico – 16 gols em 21 jogos

5º – Éverton Ribeiro – 11 gols em 55 jogos