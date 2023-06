Bruno Franco busca encerrar jejum de títulos do Lokomotiv Sofia: ‘Nossa meta’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 21:02 Compartilhe

O lateral-esquerdo Bruno Franco está jogando na Bulgária há um ano e já definiu sua principal meta para a próxima temporada: ser campeão pelo Lokomotiv Sofia, que vive um jejum de título desde 1995.

O brasileiro contou sobre sua adaptação e como chamou a atenção de um dos maiores clubes da Bulgária em poucos meses.

– Faz um ano que eu vim pra cá. Cheguei para um time da segunda divisão, que era o Spartak Pleven. Foi após um jogo contra o Lokomotiv Sofia, que eles demonstraram interesse e me contrataram – comentou o jogador.

” Estou focado, é trabalhar bem e forte para ter uma boa performance na temporada. Queremos trazer um título

para o Lokomotiv Sofia – acrescentou.

No Brasil, Bruno tem passagens pelo futebol paulista, como Mogi Mirim e Rio Branco. Com mais dois anos de contrato, o defensor elogiou a estrutura do Lokomotiv Sofia.

– Tenho mais duas temporadas aqui, é uma oportunidade boa para mim. Quero ajudar a equipe, o clube tem uma boa estrutura. Estou contente, já me adaptei. Além do búlgaro, que é mais difícil, estou aprendendo também o inglês – disse o brasileiro.