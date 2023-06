Bruno Fernandes brilha, Portugal vence Bósnia e segue 100% nas Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:16 Compartilhe

Portugal entrou em campo pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa e manteve o aproveitamento de 100% na competição e sem sofrer gol. Neste sábado (17), os lusitanos venceram a Bósnia por 3 a 0, em jogo tranquilo. Destaque da partida, Bruno Fernandes marcou duas vezes, e Bernardo Silva completou o placar.

Na próxima terça-feira, a quarta rodada terá início. Desta vez, os portugueses viajam para encarar a Islândia, enquanto os bósnios recebem Luxemburgo, ambos às 15h45 (de Brasília).

PRIMEIRA ETAPA

As duas primeiras partidas de Portugal nas Eliminatórias da Euro terminaram em goleadas, por 4 a 0 e 6 a 0, respectivamente. À espera de um novo placar elástico, o primeiro tempo foi abaixo do que poderia ser apresentado. Aos 22 minutos, Cristiano Ronaldo marcou de cabeça, mas estava à frente da linha defensiva e o árbitro assistente sinalizou impedimento. Mas nos minutos finais, aos 43, Bernardo Silva abriu o placar, com jogada construída pelo camisa 7 e com assistência de Bruno Fernandes. O camisa 10 recebeu dentro da área e, cara a cara com o goleiro, finalizou de ‘cavadinha’.

SEGUNDO TEMPO

Se por um lado, os primeiros 45 minutos foram abaixo do esperado, a etapa final mostrou uma evolução tática de Portugal e o resultado foram mais dois gols. Novamente com o trio, em jogada de cruzamento de CR7 e ajeitada de Bernardo Silva, Bruno Fernandes começou a ensaiar as jogadas que se transformariam em gol. Dois minutos depois, o primeiro. Em lançamento para área, na medida, o camisa 8 cabeceou forte para o fundo das redes. Portugal teve outras chances, com outros jogadores e não foi eficaz, mas o terceiro gol veio com Bruno Fernandes, novamente, já durante os acréscimos, aos 47 minutos, após dominar no peito, na entrada da área, e acertar um forte chute no ângulo.

