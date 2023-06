Bruno Carvalho analisa chances de brasileiros na Semana Olímpica de E-sports

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 10:07 Compartilhe

A Semana Olímpica de E-sports, evento organizado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), promete agitar os fãs dos esportes eletrônicos. Começou nesta quinta-feira, 22, e vai até o domingo, 25, em Singapura, o evento com presença de uma dupla brasileira competindo no campeonato de Fortnite, uma das principais modalidades em destaque. Pedro Henrique, conhecido como “Phzin”, e João, também chamado de “Kitoz”, serão os representantes do Brasil nessa disputa emocionante.

Phzin / Crédito: Divulgação

“Essa participação marca um marco importante para os fãs de e-sports no país, pois é a primeira vez que o Brasil estará presente em um evento olímpico voltado para os jogos eletrônicos. A dupla competirá pela equipe Hero Base, que faz parte do novo elenco de Fortnite da organização de esports criada pelo empresário e criador de conteúdo João “Flakes Power””, destacou Bruno Carvalho, influenciador e gamer, conhecido como “Gorilon”, que traz consigo uma vasta experiência no cenário competitivo e dá suporte para a dupla.

“Esses jovens talentos brasileiros não são novatos quando se trata de títulos. Phzin é pentacampeão brasileiro no The Fortnite Champion Series (FNCS), enquanto Kitoz já conquistou a competição nacional duas vezes. Eles chegam à Semana Olímpica de Esports com currículos recheados de conquistas e estão prontos para mostrar seu talento em Singapura”, ressaltou.

Além do evento em questão, a dupla também participará do campeonato mundial de Fortnite, em Copenhague, na Dinamarca, após a vitória no Champion Series Major 1 2023. O torneio reunirá as 75 melhores duplas do jogo no mundo, com premiações milionárias em jogo.

Bruno Carvalho / Crédito : Divulgação

Sobre a expansão do Fotnite no Brasil

Bruno Carvalho comenta “ É evidente que o Brasil está se tornando uma referência no cenário dos esports. Prova disso é o interesse crescente do público local, conforme revelado em um estudo recente que apontou Fortnite como um dos jogos mais buscados em 2023 no país. Com um público engajado e jogadores talentosos, o Brasil está deixando sua marca nesse universo competitivo.”



Pontos positivos do Evento

A Semana Olímpica de E-sports traz ainda outras modalidades em destaque, como Just Dance e tiro esportivo. O COI incluiu o Fortnite na competição, validando um ambiente de tiro esportivo desenvolvido pelo jogo. Essa decisão amplia o número de modalidades disputadas no evento, que agora conta com um total de dez.