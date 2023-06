Bruna Biancardi revela susto de Neymar durante chá revelação: ‘Enganado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 15:41 Compartilhe

Neymar e Bruna Biancardi vão ter uma menina. No entanto, o jogador do PSG achou que teria mais um menino. Nas redes sociais, a namorada do atacante mostrou o ‘susto’ do craque no momento da revelação do sexo da criança, no último sábado.

– O pai enganado “falei, falei”. Depois tomou um susto quando viu a fumaça rosa – escreveu Biancardi nas redes sociais.

Na contagem regressiva para o anúncio, Neymar olhou para a fumaça que começou a sair por trás do palco e achou que era azul. O jogador chegou a gritar “falei! falei!”, mas acabou se confundindo e levou um susto após o estouro da fumaça rosa.

Neymar viveu uma semana agitada, que começou com um suposto caso de traição. Após a repercussão, o jogador publicou uma carta com um pedido de desculpas para Bruna Biancardi. Dias depois, o craque promoveu um leilão beneficente em São Paulo.

