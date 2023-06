Bruna Biancardi promete processar jornalista após polêmica envolvendo Neymar; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:27 Compartilhe

A semana começou com uma polêmica envolvendo Neymar e a namorada Bruna Biancardi. Segundo o jornalista Erlan Bastos, o casal teria um acordo para o jogador se envolver com outras mulheres. A modelo paulista, então, disparou contra o repórter nas redes sociais.

– De onde você tirou essa merda que está espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então. Porque se não mostrar vai levar é um grande processo nas costas – escreveu Bruna Biancardi, que apagou a mensagem minutos depois.

A polêmica se instaurou após a influenciadora Fernanda Campos alegar que teria se relacionado com Neymar na véspera do dia dos namorados. A notícia da suposta traição do jogador teve grande repercussão no último final de semana.

– Aparece na rede social para atacar jornalista, mas fica caladinha pro macho, né? Tá certíssimo! Aliás, ela apagou o stories que fez. Porque quem tem c* tem muito medo – retrucou o jornalista Erlan Bastos em outra rede social.

Neymar e Bruna Biancardi assumiram relacionamento há mais de um ano, mas terminaram alguns meses depois. Neste ano, os dois voltaram a se relacionar e terão um filho, o segundo do jogador do PSG, que já é pai de David Lucca, de 11 anos.

