Brown Spiders vence Paraná HP e garante vaga na final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano

O Brown Spiders é o primeiro time a se classificar para a final do Paraná Bowl. Na tarde desse sábado (17/6), os Spiders superaram o Paraná HP por 14 a 0, no Croco Stadium, em Curitiba, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paranaense de Futebol Americano.

Os touchdowns do Brown Spider foram anotados por Marcelo e Brambilla. Ambas as pontuações aconteceram após passe do quarterback Hulyan. O kicker Adriano Fracaro converteu os dois extra points.

Agora, o Brown Spiders aguarda o vendedor do clássico entre Coritiba Crocodiles e Paraná Guardians Saints, que se enfrentam na tarde deste domingo (18/6), a partir das 14h, no Croco Stadium.

O Paraná Bowl, a grande decisão do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, vai acontecer no dia 23 de julho, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais.

Confira os melhores momentos de Brown Spiders 14 x 0 Paraná HP:

