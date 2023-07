Brilho de Orellano é alento ao Vasco para suprir a ausência de um camisa 10

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 6:00 Compartilhe

A atuação de Orellano na derrota para o Corinthians, por 3 a 1, no últmo sábado, serviu como alento ao Vasco. O argentino, enfim, colocou em prática o seu futebol e deu esperança ao torcedor por dias melhores.

Orellano entrou no intervalo da partida, com o Vasco perdendo por 1 a 0. Apesar de se posicionar pelo lado direito do ataque, o meia-atacante se movimentou bastante, buscando o jogo também pelo meio, como na arrancada que culminou com o passe para Gabriel Pec marcar.

Além da assitência, Orellano chutou em gol e infernizou a defesa do Corinthians, acertando todos os cinco dribles que tentou no jogo. A personalidade e a confiança jamais vistas anteriormente têm relação com o técnico Ramon Díaz.

Desde que chegou ao Vasco, o treinador e sua comissão técnica tem dado atenção especial para Orellano, que ainda não tinha participado diretamente de nenhum gol do time. A timidez somada ao momento de pressão que vive a equipe dificultaram ainda mais a adaptação do meia-atacante.

Com dificuldade em se conseguir contratar um camisa 10, uma das prioridades do Vasco é recuperar Orellano para que ele possa suprir a carência de criatividade do time. No segundo jogo sob o comando de Ramon Díaz, o argentino mostrou que pode ser esse jogador e fazer valer o investimento de 3 milhões de dólares (R$ 15,8 milhões na cotação da época) para comprá-lo junto ao Vélez Sarsfield.

O argentino disputou 17 jogos pelo Vasco, 12 pelo Campeonato Brasileiro, no qual foi titular em quatro rodadas. Depois da boa atuação, a tendência é de que Orellano inicie a partida contra o Grêmio, no domingo que vem.