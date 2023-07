Brighton, da Inglaterra, anuncia a contratação de brasileiro Igor Júlio, ex-Fiorentina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 17:27 Compartilhe

A janela de transferências europeia não para. O Brighton, da Inglaterra, anunciou a contratação do brasileiro Igor Júlio, de 25 anos. O clube inglês desembolsou cerca de 20 milhões de euros (em torno de R$105 milhões) para contratar o brasileiro ex-Fiorentina por um contrato de quatro temporadas.

O jogador jogou no Sub-20 do RB Bragantino e foi transferido para o RB Salzburg, da Alemanha, foi emprestado para outros quatro clubes até chegar à Fiorentina, da Itália. Por lá, foram 110 jogos e apenas uma assistência. Agora na Premier League, principal liga da Europa, o brasileiro destacou a conquista, em entrevista ao Brighton.

– É um sonho de infância jogar na Premier League, estou muito animado. Sempre foi meu objetivo jogar aqui. Estou muito feliz por chegar a este nível. Como sempre, vou jogar o mais forte possível dentro de campo. Farei o meu melhor todos os dias, mas o mais importante é tentar conquistar o coração dos fãs – disse.

Na última temporada, o zagueiro teve a oportunidade de conquistar o título da Conference League, mas saiu derrotado para o West Ham, por 2 a 1. Agora no Brighton, Igor Júlio vai disputar a Liga Europa.

– É sempre bom ter uma experiência nas competições europeias. É a minha primeira vez jogando na Liga Europa, mas espero agregar o máximo possível ao time e jogar o máximo que puder para ajudar em nossa jornada europeia