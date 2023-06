Breno festeja momento no América-MG, traça metas para o ano e sonha com Europa: ‘Vai acontecer no momento certo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:14 Compartilhe

Uma das gratas surpresas da temporada, o volante Breno foi de destaque na Copinha a titular da equipe principal do América-MG. Aos 19 anos, em entrevista exclusiva à equipe Valinor Conteúdo, o volante celebrou o momento e traçou as metas do Coelho no ano, nas três competições que faltam: o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Breno também contou sua trajetória no futebol, detalhou a relação com os companheiros de clube e com o técnico Vagner Mancini e revelou o sonho de, quem sabe, jogar na Europa e seguir os passos do ex-companheiro Arthur, lateral-direito também revelado pelo Coelho que foi negociado com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, como a venda mais cara da história do clube mineiro.

P: Revelado pelo América-MG, conte um pouco da sua trajetória no futebol e histórico familiar.

R: Eu nasci no Rio de Janeiro, mas me mudei para Natal com seis anos, pois meu pai é da aeronáutica. Com isso, meus primeiros passos foram lá. Eu iniciei minha base jogando pelo ABC. Me destaquei e, com 15 anos, me mudei para São Paulo para integrar a base do Palmeiras. Neste período, que durou até o ano passado, eu cheguei a ser emprestado para o Ibrachina, onde joguei a Copinha de 2022. Retornei ao Palmeiras e, pouco tempo depois, acabei sendo transferido para o América. Atuei nos torneios do segundo semestre, na Copinha deste ano, até que renovaram meu contrato e me integraram também ao profissional.

P: Ficou surpreso quando foi convocado para o seu primeiro jogo no profissional?

R: Depois que eu renovei o contrato, eu já treinava com o profissional, e descia para jogar com o Sub-20. É claro que você vive a ansiedade de ser relacionado pela primeira vez e, principalmente, jogar. No Mineiro eu cheguei a pegar relação. Vinha treinando forte, e jogando bem pelo Sub-20 no Brasileiro. Sabia que no momento certo a oportunidade chegaria. Quando o Mancini me falou, fiquei muito feliz. Era a certeza que todo sacrifício valeu a pena. Passa um filme na cabeça. Sabia da responsabilidade, até pelo momento do América neste início de Brasileiro. Mas procurei desfrutar. E é o que procuro fazer a cada nova chance.

P: Hoje você está se consolidando no time titular. Quais são suas próximas metas?

R: Eu tenho muito os pés no chão. Estou satisfeito com a sequência que venho conseguindo, e que ao mesmo tempo coincide com a recuperação do América. Mas sei que ainda preciso aprender e evoluir para manter esse momento. Acredito que manter a titularidade é mais difícil do que conquistar, até pela disputa sadia que temos. É um elenco bem qualificado. Então o objetivo agora é manter o América pontuando, para sair da parte baixa da tabela e olhar para outros horizontes no Brasileiro. A Copa do Brasil será um duelo interessante contra o Corinthians, mas com totais chances de classificação, o que também é importante para o clube. E na Sul-Americana a mesma coisa.

P: Acha que pode ter um caminho como do lateral-direito Arthur, ganhar visibilidade e sair para o futebol europeu?

R: A Europa é o sonho de qualquer jogador. Mas vai acontecer no momento certo. E o América é um grande clube, que revela grandes atletas que se destacaram no cenário europeu. Gilberto Silva, Evanilson, agora mais recente o Arthur. Mas ainda tenho um caminho a percorrer aqui. Quero conquistar marcas importantes, títulos. Tudo no seu momento.

P: Como é sua relação com Vagner Mancini e o elenco do América-MG?

R: O Mancini é um cara muito trabalhador, que tem uma atenção especial principalmente com os jovens. Estou aprendendo bastante desde que passei a treinar com o elenco profissional. Não à toa o América tem bons desempenhos sob o comando dele.