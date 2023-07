Brasileiro Igor Júlio, ex-Fiorentina, é anunciado como reforço do Brighton

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 15:22 Compartilhe

Nesta quarta-feira (26), o Brighton, da Inglaterra, anunciou a contratação do brasileiro Igor Júlio, que estava na Fiorentina. O clube inglês desembolsou cerca de € 17 milhões (R$ 90 milhões) para assinar com o zagueiro de 25 anos e o acordo ainda prevê o pagamento de mais € 3 milhões (R$ 15,7 milhões) em bônus e variáveis.

Cria do Red Bull Brasil, Igor não atuou profissionalmente no futebol brasileiro. O jogador chega ao Brighton após passagens por alguns clubes italianos.

Roberto de Zerbi, que treinou o Sassuolo entre 2018 e 2021 e hoje comanda o Brighton, foi o principal responsável pela chegada do brasileiro ao plantel do clube.

Welcome to the Albion, Igor! 🇧🇷 pic.twitter.com/ONI63nC4ma — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 26, 2023

“Estou muito feliz e animado para começar a jogar o mais rápido possível. Estou feliz de estar aqui. Quero estar aqui para jogar pelo treinador que me quis e o estilo de jogo do Brighton também se encaixa bem no meu estilo”, declarou Igor, em entrevista aos canais oficiais do time inglês.

Novo reforço do Brighton, Igor Júlio soma passagens por clubes como RB Salzburgo, Wolfsberger, Áustria Viena, Spal e Fiorentina.