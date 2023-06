Brasileiro do Real Madrid é alvo de insultos racistas: ‘Foi uma criança’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:43 Compartilhe

O lateral brasileiro Vinícius Tobias, do Real Madrid, foi alvo de novas injúrias raciais durante jogo no futebol espanhol. Atuando pela equipe do Real Madrid Castilla, na terceira divisão nacional, Tobias ouviu o grito de uma criança de 12 anos, que chamou o ex-Internacional de “mono”, macaco em espanhol. Em suas redes sociais, o jovem defensor demonstrou inconformação com a situação.

– O mais triste é quando não esperamos isso de uma criança. Foi uma criança me chamando de “mono”. É triste ver os jogadores passando por esses tipos de preconceitos, não foi a primeira e nem a segunda. Isso vem acontecendo diariamente, vocês não imaginam o quanto isso dói. Isso tem que acabar, já passou dos limites. Cores de pele não significam nada, todos nós somos iguais, queremos respeito e isso é o mínimo – afirmou o jogador em seu Instagram.

O caso aconteceu em jogo dos play-offs da Terceira Divisão, em duelo do Castilla contra o Eldense. O encontro valia vaga na La Liga SmartBank, segunda divisão espanhola, e terminou em empate ao fim da prorrogação em 3 a 3, classificando o Eldense por ter tido melhor classificação na fase de pontos corridos. O Azulgrana conseguiu o acesso, junto com Amorebieta, Racing de Ferrol e Alcorcón.

Este não é o primeiro caso de racismo no futebol espanhol. O camisa 20 do Real, Vinícius Jr, também foi alvo de insultos raciais em 10 ocasiões, sendo nove dentro de campo. A mais recente aconteceu pela La Liga, no Mestalla, em embate com o Valencia, quando o jogo precisou ser paralisado por nove minutos. Na ocasião, Vini chegou a bater boca com torcedores que identificou como autores das injúrias.