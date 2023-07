Brasileiro com mais de 160 jogos na Europa se prepara para oitava temporada no continente

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 11:34 Compartilhe

Destaque na temporada 2022/2023 pela sua temporada de estreia na Romênia, onde realizou seu ano mais ativo profissionalmente com 35 jogos, o volante Jair Tavares encerrou a pré-temporada junto ao FC Petrolul. Já neste final de semana, sua equipe tem pela frente o primeiro compromisso de 2023/2024 pela Liga Romena. O jogador falou sobre a expectativa para mais uma temporada no futebol europeu, sendo seu oitavo ano seguido no continente.

– Sempre em um início de temporada a expectativa é muito grande. A vontade de estrear só aumenta a cada dia. Individualmente tive uma temporada muito boa em 2022/2023 e estou me preparando bem para fazer mais uma ótima temporada aqui na Romênia para que o time também possa colher bons frutos. Para mim, ser parte fundamental no time é fruto de trabalho duro e dedicação. Mas também agradeço toda parte da comissão técnica que confia bastante em mim – disse.

Formado nas categorias de base do Ituano, onde estreou pelo profissional e realizou sete partidas, Jair foi para a Europa em 2016 para atuar pelo AC Oulu, da Finlândia. O atleta fez uma espécie de “escada” no país, onde passou por mais dois clubes maiores e conquistou dois títulos da liga finlandesa e uma Copa da Finlândia, tendo também a oportunidade de jogar as fases preliminares da Champions League, Europa League e Conference League.

+ Fabinho, brasileiro do Liverpool, é novo alvo da Arábia Saudita, afirma jornal

A última temporada marcou a primeira do volante no futebol romeno, o segundo país dele no Velho Continente. Ao todo, foram 163 partidas disputadas, 21 gols anotados e quatro assistências, números que chamam a atenção para um atleta que atua como segundo volante. O jogador também comentou sobre o período de pré-temporada em junho-julho, na Eslovênia.

– Essa pré-temporada serviu mais para entrosar a equipe. Tem muita cara nova no time então foi bom para conhecer o estilo de cada jogador que chegou. Estamos bem preparados para essa nova temporada – contou o atleta.