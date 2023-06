Brasileirão: Internacional segura a pressão, vence e afunda o Coritiba na crise 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:05 Compartilhe

No Couto Pereira, o Internacional foi eficaz. Ao longo do jogo, o Colorado segurou a pressão do Coritiba e alcançou a vitória por 1 a 0, através de Pedro Henrique, em cobrança de pênalti.

Com o placar, o Inter vai aos 17 pontos, na 8ª colocação. O Coxa é o lanterna, com 4 pontos conquistados.

Calendário

Na próxima jornada, o Coritiba mede forças diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Internacional recebe o América-MG, no Beira-Rio.

O jogo

O Coritiba iniciou o jogo no campo de ataque e pressionava o Internacional. O volume era grande e o Colorado não conseguia segurar o ímpeto. Aos 16, Bruno Gomes soltou o pé e a bola explodiu na trave.

Melhor em campo, o Coxa teve um pênalti marcado a seu favor, mas o VAR entrou em ação e percebeu que a falta de Rômulo em Andrey ocorreu fora da área. Na cobrança, Jamerson assustou John.

Ainda na etapa inicial, o Coritiba teve a última chance com Alef Manga. O atacante recebeu na grande área e soltou o pé. John, novamente bem colocado, fez ótima defesa.

Na etapa final o panorama era o mesmo. O time da casa pressionava e parou em mais um milagre de John na finalização de Robson.

A resposta do Inter foi mortal. Pedro Henrique invadiu a área e foi derrubado. O juiz deu pênalti e o camisa 28 chamou a responsabilidade para abrir o placar.

Com o placar a seu favor, o Inter diminuiu o ritmo do adversário, que sem cabeça devido as cobranças da torcida, pouco fez.

CORITIBA 0 X 1 INTERNACIONAL

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data-Hora: 22/6/2023 – 20h30

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento(SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Dombroski, Jean Pedroso, Robson (CTB), Mercado, Renê, Gustavo Campanharo (INT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pedro Henrique (20’/2ºT)

CORITIBA: Gabrieç; Jean Pedroso, Kusevic e Dombroski (Bruno Viana, aos 32/2ºT); Robson, Bruno Gomes (Ruan Assis, aos 43/2ºT), Andrey (Matheus Bianqui, aos 28/2º), Marcelino Moreno e Jamerson (Boschilia, aos 28/2ºT); Alef Manga e Zé Roberto (Kaio César, aos 32/2ºT). Técnico: Antônio Carlos Zago.

INTERNACIONAL: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Jhonny (Matheus Dias, aos 43/2ºT) e Gustavo Campanharo (Jean Dias) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Lucca, aos 33/2ºT) e Luiz Adriano (Thauan Lara, aos 33/2ºT). Técnico: Mano Menezes.