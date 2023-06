Brasileirão: Grêmio goleia Coritiba e assume vice-liderança

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:56 Compartilhe

Neste domingo, 25, o Grêmio recebeu o Coritiba, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu por 4 a 1. Cristaldo, Villasanti, Bitello e Luis Suárez marcaram para o Tricolor, enquanto Alef Manga descontou para o Coxa. O jogo aconteceu na Arena, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Grêmio assume a vice-liderança do Brasileirão. Os gaúchos têm 23 pontos, sete a menos que o líder Botafogo. Enquanto isso, o Coritiba é o lanterna do torneio, com apenas quatro tentos na temporada.

Calendário

O Grêmio visita o Bahia, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo está previsto o dia 1º de junho, na Arena Fonte Nova. Já na segunda-feira (3), o Coritiba enfrenta o Goiás, no Hailé Pinheiro.

O jogo

A etapa foi bastante movimentada na primeira etapa. Mesmo fora de casa, o Coritiba chegou com perigo, aos 7. Marcelino Moreno bateu para a defesa de Gabriel Grando. Três minutos depois, o Grêmio respondeu com Vina, que nada marcou. Aos 18, Natanael obrigou o goleiro gremista a fazer duas boas defesas.

Aos 24, Uvini mandou no travessão, e Vina desperdiçou o rebote. Aos 29, Reinaldo bateu, mas Natanael desviou com o braço. O árbitro marcou pênalti, convertido por Cristaldo. Aos 40, o Coxa chegou ao empate. Alef Manga recebeu de Moreno e bateu, deslocando Grando.

Goleada

Na segunda etapa, o Tricolor dominou o jogo e deu trabalho à defesa do Coritiba. Aos 2, Suárez cruzou na cabeça de Villasanti, que cabeceou para o fundo das redes. Seis minutos depois, em escanteio curto, João Pedro recebeu e deixou com Bitello. O camisa 39 bateu com categoria, de fora da área, no cantinho do goleiro. O Grêmio seguiu na pressão. Aos 20, mais um tento tricolor. Reinaldo cobrou falta rápida para Luis Suárez, que recebeu na área e bateu firme no canto.

Rodrigo Pinho respondeu para o Coxa, aos 31, mas mandou na trave de Grando. O Grêmio quase anotou mais um com Kannemann. Porém, após checar o VAR, a arbitragem considerou que a bola não entrou. O quinto gol do Tricolor saiu aos 38. Em contra-ataque, Nathan acionou André, que tentou o toque. A bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes. Aos 46, Bruno Gomes deu uma cotovelada em André. A arbitragem deu cartão vermelho ao meio-campista do Coritiba.

GRÊMIO 5 X 1 CORITIBA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 25/06/2023 – 16h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Roger Goulart (RS)

Público/renda: 37.048 torcedores/R$ 2.363.447,00

Cartões amarelos: Carballo e Reinaldo (Grêmio); Natanael, Andrey, Alef Manga e Bruno Gomes (Coritiba)

Cartões vermelhos: Bruno Gomes (Coritiba)

Gols: Cristaldo, aos 33’/1ºT (1-0); Alef Manga, aos 40’/1ºT (1-1); Villasanti, aos 2’/2ºT (2-1); Bitello, aos 8’/2ºT (3-1); Luis Suárez, aos 20’/2ºT (4-1); André, aos 38’/2ºT (5-1)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro (Lian, aos 37’/2ºT), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo (Cuiabano, aos 27’/2ºT); Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo (Nathan, aos 28’/2ºT) e Vina (Bruno Alves, aos 15’/2ºT); Luis Suárez (André, aos 27’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

CORITIBA: Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Viana; Natanael (Marcos Vinícius, aos 31’/2ºT), Andrey (Matheus Bianqui, aos 11’/2ºT), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Boschilia, aos 31’/2ºT) e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto (Rodrigo Pinho, aos 11’/2ºT). Técnico: Antônio Carlos Zago.