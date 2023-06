Brasileirão Feminino registra aumento na audiência com transmissão em horário nobre da Globo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:50 Compartilhe

Com o empate de 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, a TV Globo marcou um crescimento de 225% de espectadores e um aumento de 9 pontos em São Paulo, mais do que triplicando a maior audiência da Band no campeonato de 2022 (decisão entre Corinthians e Internacional em setembro).

Com a pausa na modalidade masculina, a TV Globo transmitiu pela primeira vez no último domingo um jogo de futebol feminino em horário nobre. A exibição do clássico paulista registrou um aumento de 550% em comparação com a média na Band no ano anterior.

+ Copa do Mundo Feminina: saiba quando e onde será disputado o torneio

No Rio de Janeiro, a emissora transmitiu a vitória do Santos sobre o Flamengo, registrando 14 pontos na audiência e 26% das TVs ligadas sintonizadas na emissora carioca. Para efeito de comparação, o resultado é +1300% maior do que o registrado na Band, emissora que detinha os direitos e já conseguia um levante significativo em sua audiência com os jogos da competição.

A Globo decidiu transmitir os jogos a partir das quartas de final do Brasileirão, decisão que contrariou algumas atletas, já que a Band costumava transmitir os jogos desde as primeiras rodadas. Apesar disso, a nova dona dos direitos vem conseguindo ampliar o público do futebol feminino e adquiriu os direitos da próxima Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 20 de julho.

A emissora também vem investindo em mais profissionais mulheres e recentemente contratou a narradora Isabelly Morais, que comandava as transmissões da modalidade na Band.

E MAIS: