Brasileira do UFC cogita entrar no OnlyFans após ‘bombar’ no Instagram

Com luta confirmada no UFC Fight Night: Emmett vs Topuria, programado para o próximo sábado, a brasileira Amanda Ribas não descartou abrir uma conta no OnlyFans no futuro após acumular milhões de seguidores no Instagram.

Em entrevista ao portal UOL, a atleta disse, entretanto, que gostaria de seguir um caminho diferente na plataforma e mostrar mais dos bastidores da vida de lutadora.

– O OnlyFans que o Charles fez, é um que eu penso em fazer também, porque não é voltado para o fã que gosta de ver foto sexy. É voltado para o fã que gosta de acompanhar os bastidores do treino ou, por exemplo: eu estou aqui, dando entrevista, e ele quer acompanhar o que está rolando aqui no quarto, ou o que minha irmã e meu pai estão fazendo aqui do lado – avaliou.

Com 2,3 milhões de seguidores no Instagram, Amanda acumula um número maior do que nomes como Amanda Nunes, campeã de duas categorias, e Alexa Grasso, dona do cinturão no peso-mosca. Enquanto a brasileira possui 1,8 milhão, a mexicana tem cerca de 800 mil.

– É muito legal esse engajamento. Eu meio que mostro a vida normal de um atleta, sabe? Quando estou lá em casa, mostro o mato que tem na frente, as cachoeiras, coisas normais do dia a dia que eu gosto. Em semana de luta, por exemplo, é foco total. Não só semana da luta, mas assim que eu assino o contrato, é foco total na luta – garantiu.

Depois de acumular quatro vitórias seguidas em seu início no UFC, Amanda perdeu o embalo e oscilou nas últimas quatro lutas: obteve dois triunfos e duas derrotas.

No próximo sábado, a brasileira encara Maycee Barber, que também enfileirou quatro adversárias em seus últimos quatro combates — e espera um confronto difícil pela frente.

– Penso que a Maycee é uma atleta número 11, mas com capacidade de ser top-5. Eu sempre olho isso. Eu sempre olho como minha adversária lutou, e não com o número que ela está no ranking. Eu olho como se fosse a top do mundo, porque tenho que treinar para vencer as melhores – destacou Amanda.