Brasil x Senegal: onde assistir, escalações e desfalques do amistoso internacional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:04 Compartilhe

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (20), às 16h, para enfrentar Senegal, em amistoso na Data Fifa. O jogo acontece em Lisboa (POR), no estádio José Alvalade, alguns dias depois da vitória por 4 a 1 sobre Guiné, em Barcelona-ESP. Para essa partida, o técnico interino Ramon Menezes deve contar com um desfalque no ataque.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Ainda sem treinador definido, o Brasil deve ter uma mudança em relação ao último jogo, que é a entrada de Malcom no lugar de Rodrygo. O atacante do Real Madrid sentiu dores no joelho e nem treinou na véspera do duelo. Outro desfalque é Alisson, que já havia ficado fora contra Guiné e não deve ter condições de jogo após sofrer um trauma no dedo mindinho da mão esquerda. O restante do time é o mesmo.

Pelos lados de Senegal, o técnico Aliou Cissé deve contar com a estrela principal de seu time: o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique. A seleção africana vem de uma sequência de sete jogos sem perder na temporada e é a atual campeão da Copa das Nações Africanas.

Veja todas as informações da partida:

Local: José Alvalade, Lisboa (POR)

Data e hora: 20 de junho de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

VAR: A definir

Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay e no tempo real do LANCE!

BRASIL

Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr. e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes

GUINÉ

Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly e Mendy; Kouyate, N. Mendy, Ciss; Mané, Jackson e Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

E MAIS: