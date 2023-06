Brasil vence anfitriã França no encerramento da segunda etapa da Liga das Nações masculina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:29 Compartilhe

A seleção masculina suportou a pressão da torcida local e venceu a França neste domingo (25). Com um ginásio ingressos esgotados na cidade francesa de Orléans, o time de Renan Dal Zotto ganhou por 3 sets a 1 (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23) no encerramento da segunda etapa da Liga das Nações de vôlei, chegando a seis vitórias na competição. O maior pontuador da partida foi o oposto Alan, com 24 pontos.

O time verde-amarelo volta a jogar no dia 4 de julho, quando enfrenta a Itália na abertura da terceira etapa, em Pasay City, nas Filipinas. O confronto será às 4h (de Brasília). O Brasil entrou em quadra com Bruninho, Alan, Lucarelli, Adriano, Lucão, Otávio e o líbero Maique. Entraram Honorato, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Flavio.

– Hoje, mais do que nunca, o Brasil jogou ponto a ponto com uma personalidade muito grande, porque não é fácil jogar aqui, com todo esse público contra. Os jogadores entraram com muito foco e querendo demais esse resultado. E mais uma vez a força do time fez a diferença – disse o técnico Renan Dal Zotto.

– Jogar com a torcida adversária é sempre bom para a gente também, sinto que nosso time fica com uma energia diferente. Ganhar da França em casa é muito bom. A gente conseguiu fazer um jogo estável, no terceiro set deu mole no início, mas depois no quarto set voltou com a cabeça boa, não se desconcentrou, e a equipe está de parabéns. Agora é descansar que a próxima etapa vem logo – comentou Alan.

