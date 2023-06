Brasil leva ‘varrida’ dos Estados Unidos e encerra etapa de Brasília da Liga das Nações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 12:58 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei levantou novamente a torcida do ginásio Nilson Nelson, em Brasília, na manhã deste domingo, mas foi superada pela equipe dos Estados Unidos de forma avassaladora com um 3 x 0 (parciais: 25/22, 25/19 e 25/22), com as americanas dominando a partida de ponta a ponta.

O Brasil começou jogando com: Macris, Thaisa, Maiara, Kisy, Carol e Nyeme (líbero). Não tivemos a presença de Pri Daroit, que sentiu um desconforto e ficou fora da partida, Julia Bergmann entrou em seu lugar. A partir do segundo set, Roberta jogou na posição de Macris e Diana substituiu a Carol. Destaque da última partida, Rosamaria, também entrou ao longo dos três sets.

As norte-americanas abriram vantagem em todos os períodos do jogo, ficando confortáveis a cada match point. O time verde-amarelo até tentou encostar e chegou a ficar vivo na partida, no entanto, não foi o suficiente para conquistar a vitória. A equipe de Zé Roberto cometeu muitos erros que foram bem aproveitados pela seleção dos EUA, como a questão defensiva e os erros na linha de passe, que foram persistentes principalmente no segundo set.

A maior pontuadora da Seleção foi Thaísa com 12 pontos, em seguida vem Maiara e Kisy que anotaram 11 pontos cada. Pelo lado das americanas, os destaques foram Jordan Thompson marcou 15 pontos e Kathryn Plummer conquistou 14 pontos.

– Na derrota temos que buscar o que aprender com ela. Não faltou um algo a mais. Vamos ajustar e buscar o que podemos aprender. Vôlei é isso. Elas jogaram muito bem, mas faltou um pouco do lado de cá. Eu vou buscar melhorar, forçar mais o saque. Em alguns momentos, ficamos muito atrás e ficamos na dúvida se forçava ou não forçava o saque, e deveríamos ter sido mais incisivas. Mas vamos buscar evoluir, o time está começando a se entrosar. Derrota faz parte, ninguém gosta, mas vamos aprender a lidar com ela – disse Thaísa, meio-de-rede da Seleção e bicampeã olímpica, em entrevista à Globo logo após o jogo.

Com a derrota – a única nesta passagem em solo brasileiro – a Seleção comandada por Zé Roberto Guimarães encerra a segunda etapa da Liga das Nações. A terceira etapa acontece na Tailândia entre os dias 28 de junho e 2 de julho. (veja o calendário abaixo)

Semana 1 – Nagoya, Japão (encerrada)

31 de maio – República Popular da China 3×0 Brasil

1 de junho – Brasil 3×0 Países Baixos

3 de junho – Brasil 3×1 República Dominicana

4 de junho – Brasil 3×1 Croácia

Semana 2 – Brasília, Brasil (encerrado)

14 de junho – Brasil 3×0 República da Coreia

15 de junho – Brasil 3×2 Sérvia

17 de junho – Brasil 3 x 1 Alemanha – 14h

18 de junho – Brasil 0 x 3 Estados Unidos – 10h

Semana 3 – Bangcoc, Tailândia

28 de junho – Brasil x Itália – 10h30

29 de junho – Brasil x Canadá – 7h

30 de junho – Brasil x Turquia – 10h30

2 de julho – Tailândia x Brasil – 10h30

Fase final – Arlington, Estados Unidos

12 a 16 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília

