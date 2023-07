Brasil é campeão Sul-Americano de 12 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 12:05 Compartilhe

O Time Brasil BRB é campeão do Sul-Americano de 12 anos. Neste sábado (8), as finais foram disputadas contra o Peru e os meninos venceram por 2 a 0, enquanto as meninas garantiram a vitória, por 2 a 1.

Além do título em Salinas, no Equador, o Brasil conquistou também a classificação para a Copa COSAT 12 anos, em novembro, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O paulista Nicolas Duarte abriu a decisão do confronto masculino contra o Peru e bateu Min Gook Cho, por 7/5 6/3. Na sequência, Miguel Ferraz superou Luis Berrocal, com parciais de 7/6 6/0, e garantiu o título para o Brasil, que encerrou a competição vencendo todos os confrontos.

Para o capitão Eder Barboza, o título é o resultado de todo o trabalho que a equipe desempenhou durante o torneio. “Esse é um sentimento especial e valeu todo esforço que fizemos durante a semana. Conseguimos deixar o time unido e motivado para conseguir jogar bem, pois são grandes jogadores”, enfatizou.

No Feminino, a disputa foi mais apertada. Primeiro, a paranaense Flavia Cherobim abriu vantagem ao vencer Rafaela Gomez, por 6/4 6/2. Só que as peruanas conseguiram o empate, após a catarinense Clara Coura perder para Abril Tume, por 6/4 6/2. Nas duplas, Cherobim e Manuela Banietti trouxeram o ouro para o país depois de vencerem Tume e Gomez, por 6/3 6/2. As meninas também terminaram a competição de forma invicta.

O capitão da equipe feminina, Flávio Rosa, também falou sobre a relevância da união de todos os tenistas no Sul-Americano. “Os atletas entenderam que estavam aqui representando não só um time, mas o nosso país, e que os resultados da equipe eram mais importantes que os individuais”, completou.

Confira os resultados finais:

Masculino – Brasil 2×0 Peru

Nicolas Duarte (BRA) d. Min Gook Cho (PER) – 7/5 6/3

Miguel Ferraz (BRA) d, Luis Berrocal (PER) – 7/6 6/0

Feminino – Brasil 2×1 Peru

Flavia Cherobim (BRA) d. Rafaela Gomez (PER) – 6/4 6/2

Abril Tume (PER) d. Clara Coura (BRA) – 6/4 6/2

Manuela Banietti (BRA)/Flavia Cherobim (BRA) d. Abril Tume (PER)/Rafaela Gomez (PER) – 6/3 6/2