Brasil é amassado pela Polônia e se despede da Liga das Nações

Com a pressão da torcida durante o jogo, o Brasil perdeu para a Polônia por 3 sets a 0 e se despediu da Liga das Nações. Com um jogo competitivo do início ao fim, a equipe de Rennan Del Zotto teve dificuldades para passar pela barreira polonesa. A Seleção Brasileira começou com Bruninho, Alan Souza, Honorato, Lucarelli, Flávio, Lucão e Thalles. As parciais foram 24/26, 21/25 e 20/25.

O primeiro set começou com muita competitividade e barulho das arquibancadas polonesas. A todo tempo o Brasil saía na frente e a Polônia perseguia a todo momento a Seleção Brasileira. O jogo começou a ficar quente quando a arbitragem teve que intervir devido a bola fora da linha da seleção polonesa. O árbitro de vídeo foi acionado e deu o ponto para a adversária da equipe verde-amarela, que fechou o período por 26/24. Alan foi o destaque desta fase.

Antes do segundo período, os jogadores da Seleção reclamaram com os juízes pela decisão. Em seguida, a equipe europeia começou a pressionar e ficou na frente do time de Renan por cinco pontos de diferença. A Polônia continuou sendo totalmente dominante no jogo e aos poucos a Seleção foi se aproximando e empatou com os poloneses. No entanto, não foi o suficiente para vencer a muralha polonesa, que fechou o set por 25/21.

O terceiro set foi marcado pela dominância da equipe da casa, mesmo com a Seleção chegando aos poucos no placar. No entanto, não foi o suficiente para vencer a Polônia, que fechou o período por 25/20.

O time de Del Zotto termina a Liga das Nações em sexto lugar, com oito vitórias e quatro derrotas. O último título da Seleção na competição foi na edição de 2021.

