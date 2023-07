Brasil, Argentina e Paraguai conquistam títulos em torneio internacional em Curitiba (PR)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 19:29 Compartilhe

Foram definidos, neste sábado, os campeões da III Copa Instituto Icaro DM, em Curitiba (PR), realizado no Clube 3 Marias. O torneio mundial J60 na categoria 18 anos contou com pontos na Federação Internacional de Tênis.

Cabeça de chave 1 do masculino, o paranaense Matheus de Lima foi superado na final diante do segundo favorito, o paulista Henrique Ushizima por 6/1 7/6. Ushizima também ficou com o título de duplas ao lado de Eduardo Valentin. No feminino, a argentina Josefina Estevez superou a paranaense Paola Dalmonico por 6/7 (8/6) 6/3 6/0 e ficou com o caneco. Dalmonico levantou o caneco de duplas ao lado de Julia Bortoluzzi.

No torneio Sul-Americano com pontos para o Cosat, a paranaense Giulia Ferreira ergueu o caneco na categoria 14 anos ao superar na final Maria dos Santos por 6/4 6/3. Entre os meninos, Leonardo Santos faturou o título fazendo 6/4 6/3 na final contra Henrique Hoffman. Nos 16 anos título para a paraguaia Julieta Cattoni que aplicou um duplo 6/2 na brasileira Ana Luiza Pedroso. Entre os meninos, João Prudêncio superou Eduardo Menegatti por 1/6 6/1 6/1.

“Semana de superação e orgulho por termos conseguido finalizar nossa III Copa Instituto Icaro DM Tênis, mesmo com o tempo instável conseguimos realizar o torneio com todas as categorias de simples e duplas. Agradeço aos atletas, equipe de arbitragem, equipe de manutenção e patrocinadores por acreditarem em nosso torneio, contamos com todos para a quarta edição”, destacou Leandro Vicenzi, diretor do evento.

Ao todo disputaram o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia).

Hall dos Campeões:

18 anos – Simples – Josefina Estevez (ARG) e Henrique Ushizima (BRA) / Duplas – Eduardo Valentin/Henrique Ushizima (BRA) e Paola Dalmonico/Julia Bortoluzzi (BRA)

16 anos – Simples – Julieta Cattoni (PAR) e João Prudêncio (BRA) / Duplas – Jose Guimarães/Leonardo Storck (BRA) e Vitória Redin/Thais Augusto (BRA)

14 anos – Giulia Ferreira (BRA) e Leonardo Santos (BRA) / Duplas – Enzo Cariani/Augusto Scheidt (BRA) e Antonella Rodriguez/Valeria Santander (PAR)

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.