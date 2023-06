Brandon Miller: “Paul George é o maior jogador de todos os tempos”

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 9:43 Compartilhe

O jovem Brandon Miller, cotado para ser uma das três primeiras escolhas no Draft de 2023, se provou um grande fã de Paul George, na quarta-feira (21). Em sua coletiva pré-recrutamento, Brandon “Scoop B” Robinson, do site Bally Sports, questionou o atleta sobre a discussão de qual é o melhor jogador da história da NBA.

“Você é jovem. Pessoas mais velhas e ás vezes mais novas sempre tem essa discussão entre LeBron (James) e Michael (Jordan). Não vou te perguntar quem é o maior, afinal isso é obsoleto. Mas apenas porque você esteve na presença de um e cresceu gostando do outro, vale a pergunta. Como jovem, você sente que esta discussão é exagerada?”, questionou insider.

A resposta, no entanto, surpreendeu a todos. Afinal, ele não escolhe nem LeBron, nem Jordan. Paul George

Nathaniel S. Butler / AFP

“Não, por que para mim por exemplo LeBron não é o melhor de todos os tempos. Meu melhor de todos os tempos é Paul George. Eu cresci assistindo a ele, sempre. Para mim, nunca foi LeBron”, disparou Miller.

É obvio que a discussão sempre levou a opiniões diversas, mas o nome do astro do Los Angeles Clippers não é recorrente nos debates.

Mas há contexto, ainda mais quando lembramos das épicas batalhas entre James e George no começo dos anos 2010. Por três anos consecutivos LeBron e o Miami Heat venceram Paul George e o Indiana Pacers. Entretanto, sempre em séries duras que chegaram, no mínimo, ao Jogo 6. Foram dois encontros nas finais da Conferência Leste. Um outro, na segunda rodada.

O aceno a Paul George é interessante, sobretudo pelas comparações entre o estilo de Brandon Miller com veterano do Clippers. Quem lembrou essa comparação, foi o ex-jogador e analista, Chandler Parsons, da Fan Duel TV.

“Eu amo o estilo de jogo dele, tão similar a Paul George e Kevin Durant. Tem esse comprimento, esse tamanho. ele pode ler o jogo e converter arremessos. Miller é muito bom em transição. Então, o potencial desse garoto é incrível”, declarou Parsons. Paul George

Draft 2023

O Draft 2023 da NBA vai acontecer nessa quinta-feira (22) e, como sempre, terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil. Você confere todas as escolhas, com os comentários em tempo real dos nossos especialistas, aqui no site. Temos perfis detalhados de mais de 40 prospectos para, assim, você conhecer quem é o novo jogador do seu time.

Além disso, em nossas redes sociais, você também vai ter a atualização escolha e escolha do recrutamento. Nas horas seguintes, você pode esperar as análises de tudo o que ocorreu no draft em todas as nossas redes também. Paul George