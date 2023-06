Bragantino vence Goiás e se aproxima do G4 do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 25/06/2023 - 21:11 Compartilhe

Neste domingo, 25, o Bragantino venceu o Goiás, por 2 a 0. As equipes se enfrentaram pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. Eduardo Sasha e Sorriso anotaram os tentos para o Massa Bruta.

Com o resultado, os paulistas ficam na 6ª colocação, com 20 pontos conquistados – 10 a menos que o líder Botafogo. Enquanto isso, o Goiás entrou na zona de rebaixamento, ficando em 17º, com 11 pontos.

O Bragantino volta a campo no próximo domingo (2). A equipe vai até a Neo Química Arena, onde enfrentará o Corinthians. Enquanto isso, o Goiás recebe o Coritiba, na segunda-feira (3), no Estádio da Serrinha.

O jogo

A partida começou com pressão do Bragantino. Eduardo Sasha e Eduardo Santos tiveram boas chances logo nos primeiros minutos, mas desperdiçaram. Aos 6, o Massa Bruta abriu o marcador. Na jogada, Lucas Halter saiu jogando errado, e Ramires acionou Sasha, que bateu colocado. Depois disso, o jogo deu uma esfriada.

O Bragantino fez o Esmeraldino sofrer com a marcação alta e não deixou os adversários chegarem ao ataque. Aos 19, Sasha mandou mais uma bola no travessão do Goiás. Apesar dos visitantes conseguirem equilibrar a partida na reta final, aos 46, Sorriso marcou o segundo. O atacante aproveitou um cruzamento rasteiro e ampliou.

Na segunda etapa, o Bragantino diminuiu a pressão e não ofereceu tanto perigo ao Goiás. O time esmeraldino, por sua vez, não aproveitou os espaços e sequer ofereceu perigo aos adversários. Sem grandes chances, o jogo terminou em 2 a 0.

BRAGANTINO 2 x 0 GOIÁS

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data-Hora: 25/06/2023 – 18h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

Público/Renda: 3.798 torcedores/R$ 96.960,00

Cartões amarelos: Jadsom Silva e Vitinho (Bragantino); Maguinho e Bruno Melo (Goiás)

Cartões vermelhos: –

Gols: Eduardo Sasha, aos 6’/1ºT (1-0); Sorriso, aos 46’/2ºT (2-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba (Jhonny, aos 33’/2ºT); Jadsom Silva (Aderlan, aos 11’/2ºT), Matheus Fernandes (Nathan Camargo, aos 34’/2º), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho, aos 11’/2ºT); Sorriso, Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 11’/2ºT) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Bruno Santos, aos 16’/2ºT), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Dodô, aos 29’/2ºT), Guilherme Marques e Julián Palacios (Alesson, aos 29’/2ºT); Apodi (Matheusinho, aos 0’/2ºT) e Matheus Peixoto (Lucão, aos 16’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista.