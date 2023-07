Brady confessa: ‘Mentalmente não estava num bom lugar, comecei a enlouquecer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 18:47 Compartilhe

A note-americana Jennifer Brady concedeu uma entrevista ao canal ESPN para falar do seu retorno às quadras de tênis após um longo período de lesão e confessou ter entrado em um processo depressivo em que duvidou de sua recuperação.

“Senti que estava começando a encontrar meu jogo, que estava muito perto de chegar ao top 10, de fazer sucesso. Foi quando essa lesão me atingiu, acho que pode-se dizer… honestamente, a última partida que joguei sem dor foi aquele Australian Open 2021. Foi muito tempo perdido, o problema havia se tornado crônico naquele momento porque eu estava lesionado e realmente não curou direito. Havia muito tecido cicatricial, também em minha mente”, desabafou.

Brady contou que por um grande período de tempo este perdida consigo mesma: “Eu não estava chegando a lugar nenhum, o tempo foi passando e o que eu sentia era que estava no mesmo barco, imóvel, sem progredir. Na verdade, a sensação era ainda pior, era de ter recuado. Comecei a ficar um pouco ansiosa e pensando: ‘Meu Deus, será que vou conseguir me recuperar, será que vou conseguir jogar de novo?’ Eram apenas pensamentos ruins, comecei a enlouquecer e não estava em um bom lugar mentalmente”.

Questionada sobre a volta por cima, ela revelou: “Eu precisava sair da Flórida, ver todos os meus amigos e lembrar como era a vida fora das quadras. Foi uma reinicialização mental completa para mim, assistir a outras partidas me lembrou do bom e do ruim, apenas testemunhando a montanha-russa de emoções que acontece. Ganhar, perder, sentir-se mal quando perde um jogo, querer quebrar todas as raquetes… revivi absolutamente tudo. A adrenalina de tudo aquilo fez com que eu me colocasse no meu lugar, percebesse a saudade que sentia dele”.