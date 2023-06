Botafogo x Vasco: ingressos disponíveis para o público geral; saiba como comprar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:09 Compartilhe

A venda de ingressos para o clássico entre Botafogo e Vasco já está disponível para o público geral. O clássico acontece no próximo domingo (02/07), às 16h, no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão.

As duas equipes vivem situações opostas na temporada. O Glorioso é o líder do campeonato e busca uma vitória dentro de casa para se distanciar na primeira colocação. O Cruz-Maltino, por outro lado, está na penúltima posição e tenta um triunfo para sair da zona de rebaixamento.

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior (Botafogo) / Vasco da Gama (Sul)

(Os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Leste Inferior

Inteira: R$150 / Meia: R$75

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30

Setor Leste Superior

Inteira: R$60 / Meia: R$30

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30

Setor Oeste Inferior

Inteira: R$200 / Meia: R$100

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30

Tribuna de Honra (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

Inteira: R$500 / Meia: R$300

CAMISA 7

Plano Glorioso – R$ 180 (Direito a comprar mais dois ingressos por R$ 180)

Plano Alvinegro – R$ 220

Plano Preto – R$260

Plano Branco – R$300

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso com direito a bebidas alcoólicas.

IMPORTANTE: A Tribuna de Honra NÃO possui gratuidade. Crianças em qualquer idade pagam o valor de meia-entrada