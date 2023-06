Botafogo usa Data Fifa para calibrar as energias e investir na recuperação dos jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Botafogo tem aproveitado os dias da Data Fifa para investir na parte física e mental do elenco. Luís Castro vem utilizado este período sem jogos para recalibrar as energias dos jogadores alvinegros e montar um time que continue sendo competitivo dentro das quatro linhas.

A maratona de jogos da temporada vinha sendo muito intensa. A equipe, até pouco tempo, estava competindo em alto nível por três competições. Antes da parada, mal havia tempo para treinos e descansos. Agora, os jogadores alvinegros estão motivados para continuarem performando com excelência.

Por conta do desgaste, os atletas tiveram quatro dias de folga e receberam instruções para realizarem atividades físicas em casa. Alguns nomes do elenco aproveitaram as últimas atividades para se recuperarem fisicamente e chegarem preparados para os próximos compromissos do ano.

Na última semana antes da Data Fifa, Tiquinho Soares sofreu uma lesão na coxa e foi duvida para partida diante do Fortaleza. O atacante é um dos destaques do time na temporada e poderia ter agravado uma contusão se fosse acionado para muitos jogos em sequência.

Gabriel Pires e Matías Segovia têm treinado normalmente nos últimos dias, estão na reta final da recuperação e devem ser relacionados para os próximos compromissos do Glorioso. O meia sofreu uma lesão na panturrilha e o atacante teve uma fratura na mão.

Quem não conseguirá se recuperar para a próxima partida do Botafogo é Marçal. O lateral sofreu uma lesão no joelho no começo do mês e só deve retornar aos gramados no início do julho. Por conta da contusão do capitão, Hugo será titular do Glorioso nos próximos jogos.

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira, diante do Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. A equipe alvinegra busca uma vitória fora de casa para se manter na liderança isolada da competição.

