Botafogo terá queda de rendimento se Luís Castro sair? Redação do LANCE! opina

O interesse do Al-Nassr em Luís Castro vem deixando muitos torcedores alvinegros aflitos. O treinador está com futuro indefinido no clube e deve se pronunciar depois do jogo do Botafogo na próxima quinta-feira pela Sul-Americana.

Caso Luís Castro aceite ser treinador do Al-Nassr, haverá uma queda de rendimento do Botafogo na temporada? Para responder esta pergunta, repórteres e editores do LANCE! fizeram analisaram uma possível saída do português.

VINÍCIUS PERAZZINI – EDITOR

– Luís Castro é importante para o Botafogo, mas o clube hoje está estruturado e não acredito em uma queda brusca do time se o treinador sair. Diversas peças do time têm muita qualidade. Em caso de adeus de Castro, um outro técnico com mentalidade vencedora poderá ocupar bem o espaço. Mais preocupante seria a saída de jogadores como Adryelson e Tiquinho Soares.

TADEU ROCHA – EDITOR

– Luís Castro está à frente deste elenco desde o início de sua montagem. Viveu com o grupo os altos e baixos de um processo de construção da identidade e estilo de jogo. É difícil prever como será o comportamento da equipe sem o seu idealizador. A certeza é que, caso saia do Botafogo, o técnico português deixa uma equipe pronta. Uma queda pode acontecer, mas tende a não ser tão acentuada.

LUCAS PESSOA – REPÓRTER

– De fato, a queda de rendimento pode acontecer em uma eventual saída de Luís Castro. Um novo técnico chegaria e poderia mudar coisas que têm dado certo atualmente. Todo início de trabalho é uma incógnita. Mais do que aspectos técnicos e táticos, acredito que o principal impacto negativo seria no psicológico do elenco. A confiança dos jogadores está em alta nos últimos meses, mas pode ser abalada sem o comandante.

HUGO MIRANDELA – EDITOR DO LANCE!

– A saída de Luís Castro pode impactar no desempenho do Botafogo. Afinal, o técnico foi um dos responsáveis por montar o elenco e lapidar o time que vem liderando o Campeonato Brasileiro. Caso o técnico abandone o projeto, é preciso que o clube contrate um novo técnico que tenha a filosofia parecida com a do português. A equipe já está ajustada, e mudar a forma de jogar no meio da competição pode acabar com o sonho do título.

JOÃO BRANDÃO – REPÓRTER DO LANCE!

– A sensação é de que Luís Castro conseguiu construir uma família, mas o mais importante são os jogadores e o nível de confiança da equipe por conta da série de vitórias. Tudo está dando certo. Caso venha um novo treinador, a função de substituto do português será manter o elenco único e não inventar. A ideia do título, por mais que no Brasileirão seja excelente até aqui, ainda é algo distante, uma vez que não chegamos nem na metade da competição, mas uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2024 é uma obrigação diante do que se construiu até aqui.