Botafogo tenta atacante que atua na Turquia, mas Grêmio atravessa acordo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 15:52 Compartilhe

O plano do Botafogo para apresentar uma novidade no seu setor ofensivo nesta segunda-feira (31) foi frustrado. De acordo com o “ge”, o Alvinegro chegou a encaminhar acordo com João Pedro, do Fenerbahçe. No entanto, o Grêmio entrou na disputa e levou a melhor.

O jogador de 31 anos e o clube chegaram a entrar em acordo quanto a bases salariais e tempo de contrato. O atacante ficaria até o fim de 2024.

João Pedro chamou atenção da diretoria alvinegra por atuar como meia e centroavante. Ele seria um reserva para Eduardo e Tiquinho.

Revelado pelo Atlético-MG, o atleta rodou pelo exterior. No Santos, foi campeão da Recopa em 2012.

O Botafogo contratou até agora duas novidades. O meia Diego Hernández e o lateral Mateo Ponte chegaram ao clube. Ainda faltam um goleiro e um centroavante para esta janela.