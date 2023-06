Botafogo organiza jogo festivo para despedida de Joel Carli e planeja evento com fotos e autógrafos no Nilton Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:21 Compartilhe

O Botafogo está armando um jogo festivo para a despedida de Joel Carli. O zagueiro é idolatrado pela torcida alvinegra e se aposentará dos gramados no fim de junho. A informação foi publicada primeiramente pelo “O Globo” e confirmada pelo LANCE!.

A data ainda não foi definida pelo clube. O LANCE! apurou que, além do jogo festivo, existe um planejamento do Botafogo em realizar um evento no Nilton Santos para Joel Carli dar autógrafos e tirar fotos com os torcedores. A expectativa é que este encontro aconteça nos próximos dias.

Depois que se aposentar, Joel Carli assumirá um cargo no departamento de futebol do Botafogo. A ideia é que participe diretamente na transição dos jovens das categorias de base. A função exata ainda não foi oficializada pelo clube.

O zagueiro é o segundo estrangeiro com mais jogos disputados na história do Glorioso. O argentino realizou 189 partidas pelo clube e será sempre lembrado com muito carinho pela torcida alvinegra.