Botafogo luta para chegar fisicamente bem em jogo decisivo diante do Palmeiras

O Botafogo vem se preparando para chegar fisicamente bem no jogo decisivo diante do Palmeiras. Depois da vitória em cima do Cuiabá na Arena Pantanal, os jogadores alvinegros desembarcaram na última sexta-feira (22) por volta das cinco da manhã no Rio de Janeiro.

Apesar do desgaste da viagem, Luís Castro comandou um treino na própria sexta-feira para os atletas que ficaram no banco de reservas em Cuiabá. Dos que entraram em campo, somente Luis Henrique, Gustavo Sauer e Matías Segovia participaram da atividade. O restante do elenco realizou trabalhos de recondicionamento físico.

O Botafogo viaja na manhã deste sábado (24) para São Paulo. Com dores na coxa, Adryelson é dúvida para partida. Lesionados, Gabriel Pires e Lucas Fernandes deverão ser desfalques novamente. A boa notícia é o retorno de Eduardo, que estava suspenso e retornará aos gramados neste fim de semana.

O Glorioso é o líder do Brasileirão com 27 pontos. O Alviverde está na segunda colocação com 22. Uma vitória diante do vice colocado, fora de casa, daria muita tranquilidade para a continuidade do trabalho de Luís Castro. Portanto, este jogo vem sendo tratado com diferentes olhos em General Severiano.

Palmeiras e Botafogo medem forças neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo vem sendo tratado como uma decisão por ambas as torcidas e tem gerado muita repercussão nas redes sociais.