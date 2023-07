Botafogo inaugura estátua de Garrincha e apresenta projeto do museu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 19:23 Compartilhe

O Botafogo inaugurou a tão esperada estátua do eterno ídolo Mané Garrincha na noite desta terça-feira (25), em evento realizado na sede do clube, em General Severiano. A escultura foi batizada de “O Drible do Anjo”.

Além disso, o Botafogo também apresentou o farol, de 27 metros, que reflete a estrela solitária, chamado de “A Estrela que nos conduz”.

A escultura de Garrincha é um projeto do Botafogo em parceria com a MUDE, empresa que é responsável pela concepção do projeto do memorial. O desenho original é do arquiteto Daniel Brandimarte. Quem executou foi o artista plástico Glauco Bernardi. O monumento está exposto ao lado de fora do museu.

Durante o evento, o clube também lançou o projeto do Museu Botafogo, que vai ter 1.500 metros quadrados. Ao todo serão investidos R$ 18 milhões. O valor será levantado por meio de ilustres botafoguenses e patrocinadores. Os investimentos podem ser dado por meio de uma plataforma digital, que o clube vai lançar no dia 12 de agosto, data do aniversário do Alvinegro.

Estima-se que o museu seja inaugurado em agosto de 2024 e aberto ao público em setembro de 2025.

– É um momento muito importante pra mim. Tinha sonho de ter esse museu, e conheci uma pessoa, antes da minha gestão, que por acaso era a MUDE. E hoje estamos aqui. Um projeto que vai resgatar o Botafogo mais tradicional e mostrá-lo ao mundo. Altamente tecnológico, de interação, vai ser muito bom para a marca e tradição do clube – disse o presidente Durcésio de Mello.

A MUDE é uma empresa que tem no portifólio 15 museus em sete países. Dentre eles o do River Plate-ARG, Benfica-POR, Juventus-ITA, Wembley Stadium, na Inglaterra e o Museu da Conmebol.