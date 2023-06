Botafogo ganha arma importante neste começo de Brasileirão; confira os números

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:22 Compartilhe

A bola parada vem sendo uma arma do Botafogo neste início de Brasileirão. Pelo menos nestas dez primeiras rodadas do campeonato, os jogadores alvinegros são os que mais marcaram gols utilizando este fundamento. A informação foi apurada pelo “ge”.

Dos 18 gols marcados pelo Glorioso neste início de Brasileirão, oito foram feitos por bola parada. Os escanteios, faltas e pênaltis vêm sendo muito bem explorados pelo time de Luís Castro e devem continuar sendo um trunfo forte nesta fase restante da competição.

+ Bruno Lage no Atlético-MG? Veja os técnicos estrangeiros no futebol brasileiro hoje

+ Com interesse do Al Nassr e situação contratual em cheque no Botafogo, Luís Castro vive dias agitados na Data Fifa

Tiquinho Soares é o artilheiro do campeonato e já marcou quatro gols de pênaltis na competição. Marçal, que atualmente está lesionado, é responsável pelas cobranças de bola parada e também costuma ser certeiro em seus cruzamentos.

Depois do Botafogo, o Flamengo é o segundo time do campeonato com mais gols marcados por bola parada. Coincidentemente, ambas as equipes estão nas primeiras colocações do Brasileirão e são fortes candidatos ao título desta edição.

E MAIS: