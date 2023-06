Botafogo faz provocação ao Flamengo após rodada do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 0:11 Compartilhe

Depois da vitória diante do Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, o perfil oficial do Botafogo decidiu fazer uma provocação ao Flamengo nas redes sociais. O rival acabou sendo goleado pelo Bragantino por 4 a 0 e se distanciou das primeiras colocações do Brasileirão.

O clube compartilhou uma imagem da tabela atualizada do campeonato com o homem aranha alvinegro dançando. Na legenda, o Glorioso entrou no clima da Festa Junina e fez uma alusão à goleada sofrida pelo Rubro-Negro em Bragança Paulista.

– Climinha de Festa Junina hoje. Quem aí gosta de QUADRilha? – brincou o perfil oficial do Botafogo nas redes sociais.

O Botafogo entra em campo no próximo domingo, diante do Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro vai com tudo em busca de um importante resultado fora de casa.